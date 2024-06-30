Ötüken, son saniyede yıkıldı

BTM 2. Lig 6. Grup’ta 2. Olma mücadelesi veren Ötüken konuk olduğu Boğaziçi karşısında 3 – 0 öne geçmesine karşın oyundan kopmayan Boğaziçi uzatma anlarında bulduğu golle karşılaşma 3 – 3 tamamlandı

Digitürk BTM 2. Lig 6. Grupta 8. Hafta mücadelesinde iki komşu takım olan Boğaziçi ile Ötüken karşı karşıya geldi.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın yönettiği karşılaşmayı iyi başlayan Ötüken 14. dakikada Gökhan, 36. Dakikada ise Pertev’in golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.

İkinci devreye de iyi başlayan Ötüken, 55. dakikada Selkan’ın ayağından bulduğu golle skoru 3 – 0 yaptı. Boğaziçi takımı bu dakikadan sonra kendine gelerek Mehmet’in 65. dakikada ki penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı. 89. dakikada ise Seymen’in ayağından bulduğu golle Boğaziçi skoru 3 – 2’ye getirirken, uzatma anlarının son saniyesinde ise Erdem’in kafa golüyle beraberliği yakaladı. 3 – 3. Bu golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi.

