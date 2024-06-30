banner913
banner932
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
18 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
44 0
 
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
30 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
27 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
42 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
142 0
30 0
banner1032

Ötüken, son saniyede yıkıldı

banner1020

BTM 2. Lig 6. Grup’ta 2. Olma mücadelesi veren Ötüken konuk olduğu Boğaziçi karşısında 3 – 0 öne geçmesine karşın oyundan kopmayan Boğaziçi uzatma anlarında bulduğu golle karşılaşma 3 – 3 tamamlandı

banner974
Ötüken, son saniyede yıkıldı
banner971
Digitürk BTM 2. Lig 6. Grupta 8. Hafta mücadelesinde iki komşu takım olan Boğaziçi ile Ötüken karşı karşıya geldi.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Burak Mandıralı’nın yönettiği karşılaşmayı iyi başlayan Ötüken 14. dakikada Gökhan, 36. Dakikada ise Pertev’in golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı.
İkinci devreye de iyi başlayan Ötüken, 55. dakikada Selkan’ın ayağından bulduğu golle skoru 3 – 0 yaptı.  Boğaziçi takımı bu dakikadan sonra kendine gelerek Mehmet’in 65. dakikada ki penaltı golüyle skoru 3 – 1 yaptı. 89. dakikada ise Seymen’in ayağından bulduğu golle Boğaziçi skoru 3 – 2’ye getirirken, uzatma anlarının son saniyesinde ise Erdem’in kafa golüyle beraberliği yakaladı. 3 – 3. Bu golün ardından santra yapılmadan maç sona erdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.