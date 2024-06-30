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Serdarlı gruptan çıkmayı garantiledi

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BTM 2. Lig'de 6. Grupta lider Serdarlı, sonuncu 1461 İskeleTrabzonspor’u konuk ettiği karşılaşmayı 9 – 0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi

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Serdarlı gruptan çıkmayı garantiledi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de heyecan sürüyor.
BTM 2. Lig'de 6. Grupta lider Serdarlı, sonuncu 1461 İskeleTrabzonspor’u konuk etti.Serdarlı 14 Ağsutos Stadı’nda oynanan maçı Ahmet Genç yönetti. Maç boyunca üstün oynayan Serdarlı, Uğur Çelik’in 2 golüyle 2 – 0 öne geçerken, 1461 İskele Trabzonspor’da 7. Dakikada yönetici Tayfun Köksal kırmızı kart gördü. Serdarlı, 1461 İskele Trabzonspor karşısında ilk devreyi penaltıdan Oytun Çorba ve Mustafa Yorgancı’nın golleriyle 4 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede de üstün olan Serdarlı, Efe Efeoğlu ve Oytun Çorba’nın 4 golleriyle maçı 9 – 0 kazanarak liderliğini sürdürürken, gruptan çıkmayı garantiledi.
 
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