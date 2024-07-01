Futbolda 2024-2025 sezonu transfer dönemi başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 2024-2025 transfer ve tescil dönemleri ile serbest transfer başvuruları ün başladı. Buna göre Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde 1. Transfer Dönemi ve 2. Transfer Dönemi (Ara Transfer) yerli bonservisli transfer, yerli kiralık (geçici) transfer, yabancı transfer ve serbest transfer süreci aşağıdaki gibi olacak.
1. TRANSFER DÖNEMİ
YERLİ BONSERVİSLİ TRANSFER: 01/07/2024 - 12/08/2024
YERLİ KİRALIK TRANSFER: 01/07/2024 - 09/09/2024
YABANCI TRANSFER: 01/07/2024 - 18/09/2024
SERBEST TRANSFER BAŞVURU: 01/07/2024 - 19/07/2024
SERBEST TRANSFER: 22/07/2024 - 12/08/2024
2. TRANSFER DÖNEMİ (ARA TRANSFER)
YERLİ BONSERVİSLİ TRANSFER: 02/01/2025 - 13/01/2025
YERLİ KİRALIK TRANSFER: 02/01/2025 - 13/01/2025
YABANCI TRANSFER: 02/01/2025 - 13/01/2025
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