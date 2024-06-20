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MTG U14 Takımı moral yemeğinde buluştu

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MTG U14 Takımı moral yemeğinde buluştu
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Mağusa Türk Gücü (MTG) başkan adayı Mehmet Akkent ile kardeşi Mesut Akkent, direktörleri oldukları AspavaRestaurant’ta, Mağusa Türk Gücü U14 Takımına moral yemeği verdi. Hafta sonu oynanacak olan ÇetinkayaU-14 çeyrek final maçının hazırlıkları çerçevesinde antrenman sonunda yemekte bir araya gelen Mağusa Türk Gücü U14 Takımı futbolcuları çeyrek final ilk maçı öncesi moral depoladılar.
MTG Akademi yaptığı paylaşımı şöyle:
“Bugün U14 Takımımız Antrenman Sonunda Yemekte Bir Araya Geldi Ve Çeyrek Final Maçı Öncesi Moral Depoladı. Takımımıza Verdiği Yemekten Dolayı AspavaRestaurant'a, Yeni Başkan Adayımız Ve Her Zaman Akademimizin Yanında Olan Mehmet Akkent ve Mesut Akkent'e Teşekkür Ederiz.”
 
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