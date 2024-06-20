Dumlupınar Bahtıkara’yla ‘devam’ dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper lig ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar Teknik Direktör Evren Bahtıkara ile bugün yeniden anlaşarak 2024 - 2025 sezonunda da takımı ona emanet etti.

Başkan Ali Gülhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Evren Bahtıkara yeni sezon için el sıkıştı.

2023-24 futbol sezonun başında Mehmet Evram yönetimiyle anlaşarak Dumlupınar takımını çalıştıran Evren Bahtıkara başarılı bir sezon geçirerek ligi 3. sırada tamamlamıştı.

