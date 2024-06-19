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Berke, Dumlupınar’dan kopuyor

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Berke, Dumlupınar’dan kopuyor
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Aksa Süper Lig’in Mağusa ekiplerinden Dumlupınar’ın başarılı futbolcusu Berke Zorba, yeni sezonda takımında oynamama kararı aldı.
Geride kalan sezondan ayrılık düşüncesinde olan ancak takımda başarıyla forma giyen Berke Zorba, yeni sezon öncesinde takımdan ayrılmak istediğini yönetim kuruluna iletti.
Orta sahada ön libero mevkiinde oynayan Berke Zorba, geçtiğimiz sezon farklı mevkilerde oynayarak takımına kaktı koymuştu.
 
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