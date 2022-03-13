Mormenekşe tek attı, üç aldı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Ali Özer, Serkan Özdenkci, Necmi Bulut
Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ(Aykut), Tugay, Fetin, Hüseyin(Ertan), İrfan, Aziz, Mustafa(Burak), Gökay, Rıdvan (Mehmet), Süleyman(Can)
SFC Dörtyol: Çağatay, Murat(Ahmetcan), Emre(Atakan), Olgun, Yaşar(Ömer), Mustafa, Selkan, Berat, Ayberk, Eren, Berkant
Gol: Dk. 31 Rıdvan(Mormenekşe)
Aksa 1. Lig’in 22. Haftasında bölge derbisi sayılan Mormenekşe ile SFC Dörtyol arasındaki mücadelenin galibi ilk devrede bulduğu golle ev sahibi Mormenekşe oldu.
Oldukça soğuk ve rüzgarlı bir havada oynanan karşılaşmanın ilk devresinde futbolcular hem rakip hem de rüzgar ve soğukla mücadele ederlerken Mormenekşe golü bulan taraf oldu.
Dk. 31 Mormenekşe atağında Mustafa’nın soldan kale içine kaldırdığı topa arka direkte Rıdvan kafayı koyarak topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 42 Sol kanattan gelişen Dörtyol atağında Eren topla birlikte hızla Mormenekşe ceza sahasına girerek ortaya kesti. Berkant gelen topa ayak koyarak ağlara gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü iptal etti.
Dk. 45 Hızlı gelişen Dörtyol atağında Ayberk’in sağdan Mormenekşe ceza sahasına girerek ortaya kestiği topla buluşan Eren’in şutunu kaleci Mehmetsalih topu uçarak kornere çeldi.
İkinci devreye rüzgarı arkasına alarak baskı kuran Dörtyol olmasına karşın istediği pozisyonları üretemeyerek beraberlik golünü bulamadı ve maç Mormenekşe 1 – SFC Dörtyol 0 şeklinde tamamlandı.
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