Gönyeli, Baf’a acımadı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Abdullah Genç
BÜY: Erdoğan, Hasan Sedatgil, İbrahim Hatay, Ekrem, Osita, Mustafa Yorulmaz, İbrahim Çağoğlu Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer, Hüseyin Paşa
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Erdinç, Burak, Şükrü, Agoha, Ahmet Hatay, Ulaş
Goller: 11.Dk Şükrü, 29 ve 60 (P). Dk Burak (Gönyeli)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 22. haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geldiler.
Oldukça soğuk havada oynanan maça tam kadro çıkan Gönyeli hücumcuları Burak, Şükrü ve Agoha ile etkili oldu.
Maçın ilk devresinde Burak ve Şükrü ile goller bulan Gönyeli, soyunma odasına da 2 – 0 önde girmeyi başardı.
İkinci devrede de oyunun kontrolünü elinde tutan Gönyeli, Hasan Sedatgil’in sebep olduğu penaltıda Burak ile maçın sonucunu belirleyen golü buldu.
Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu galibiyetiyle dördüncü sıraya tırmanırken, Baf Ülkü Yurdu 15 puanla sıkıntılı bölgede kaldı.
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