banner762
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
Minik cimnastikciler Dr. Küçük anısına yarıştı
27 0
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
8 0
 
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
202 0
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
14 0
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
24 0
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
82 0
142 0
banner797
banner794

Gönyeli, Baf’a acımadı

banner476

Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu’nu deplasmanda mağlup ederek rakibinin playout hattında rakipleri ile olan puan farkını azaltmasına engel oldu

banner714
Gönyeli, Baf’a acımadı
Stadyum:  Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Özal Çağlayan, Abdullah Genç
BÜY: Erdoğan, Hasan Sedatgil, İbrahim Hatay, Ekrem, Osita, Mustafa Yorulmaz, İbrahim Çağoğlu Mustafa Gardiyanoğlu, Metin, Ömer, Hüseyin Paşa
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Erdinç, Burak, Şükrü, Agoha, Ahmet Hatay, Ulaş
Goller: 11.Dk Şükrü, 29 ve 60 (P). Dk Burak (Gönyeli)

Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 22. haftasında Baf Ülkü Yurdu ile Gönyeli, Güzelyurt Üner Berkalp Stadında karşı karşıya geldiler. 
Oldukça soğuk havada oynanan maça tam kadro çıkan Gönyeli hücumcuları Burak, Şükrü ve Agoha ile etkili oldu.
Maçın ilk devresinde Burak ve Şükrü ile goller bulan Gönyeli, soyunma odasına da 2 – 0 önde girmeyi başardı.
İkinci devrede de oyunun kontrolünü elinde tutan Gönyeli, Hasan Sedatgil’in sebep olduğu penaltıda Burak ile maçın sonucunu belirleyen golü buldu.
Gönyeli, Baf Ülkü Yurdu galibiyetiyle dördüncü sıraya tırmanırken, Baf Ülkü Yurdu 15 puanla sıkıntılı bölgede kaldı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.