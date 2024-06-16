Miracle Değirmenlik yeni tesisi hayat geçiriyor

Yeni sezonda Süper ligde mücadele edecek olan Miracle Değirmenlik yeni tesis projesinin tanıtımını dün kulüp binasında gerçekleştirdi. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu yanında teknik heyet – oyuncu grubu ve taraftarlar proje tanıtımında yer aldı. Sadık Cemil Stadı’nın sentetik zeminin sökülüp çim zemine dönüştürüleceği bunun yanında ise kulüp binasında yapılacak olan yeniliklerle birlikte kulübe verilecek olan araziye ise antrenman sahasının yapımı ile ilgili tanıtım kulüp binasında gerçekleştirildi.Proje tanıtımı öncesinde geride kalan sezonun değerlendirilmesi konuşulurken hem A takımın hem de A2 takımının geride kalan sezonda elde ettiği şampiyonluklar ve başarılara yer verildi. Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, geride kalan sezonu hem A takım hem de A2 takımı olarak başarılı bir şekilde sonlandırdıklarını, yeni sezonda ise sürece ayni şekilde devam etmek için çaba göstereceklerini belirtti. Sportif başarı yanına artık tesisleşmeyi de dahil etmek için tüm planlamalarının hazır olduğunu söyleyen Törehan, güzel günlerin Miracle Değirmenlik adına yakın olduğunu söyledi.Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, tesisleşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, uzun zamandan beri spor kompleksi projesini hayata geçirmek için ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Miracle Değirmenlik Kulübüne verilecek olana arazi için Spordan Sorumlu Başabakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Değirmenlik – Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na koydukları destekten dolayı sonsuz teşekkürlerini sunan Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan, arazinin herhangi bir bireye gitmesi yerine ülke gençliğine katkıda bulunacak bir anlayışa verilmesine ön ayak olduklarını ifade etti.