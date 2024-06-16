Gazze'ye bayramın ilk gününde havadan paraşütle insani yardım indirildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde bayramın ilk gününde yüzlerce Filistinli havadan bırakılan yardımlara akın etti.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen kargo uçakları, Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesine bugün havadan paraşütlerle yardım paketleri bıraktı.

Tanıklar, yüzlerce Filsitinlinin havadan paraşütlerle bırakılan yardımlara akın ettiğini aktardı.

- İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in karadan yardım girişini engellemesi nedeniyle bazı ülkeler son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar gerçekleştiriyor ancak Gazze Şeridi'ne uçaklarla gönderilen yardımların hatalı noktalara indirilmesi bazen can kayıplarına neden olabiliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 26 Mart'ta yapılan açıklamada, uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerden 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldüğü kaydedilmişti.