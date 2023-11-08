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Masterler İzcan Nurluöz anısına oynayacaklar

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İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı’nda Mağusa Spor Derneği ile LondonTurkishMasters FC takımları karşı karşıya gelecek

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Masterler İzcan Nurluöz anısına oynayacaklar
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Türkiye'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin isimleri yaşatılıyor.    Depremde hayatını kaybeden İzcan Nurluöz anısına futbol maçı düzenlenecek.
İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı’nda Mağusa Spor Derneği ile LondonTurkishMasters FC takımları karşı karşıya gelecek. Anı maçı 14 Kasım 2023 Salı günü saat 17.30’da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleştirilecek.
 
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