Masterler İzcan Nurluöz anısına oynayacaklar

Türkiye'de 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizin isimleri yaşatılıyor. Depremde hayatını kaybeden İzcan Nurluöz anısına futbol maçı düzenlenecek.
İzcan Nurluöz Şampiyon Melekler Anı Maçı’nda Mağusa Spor Derneği ile LondonTurkishMasters FC takımları karşı karşıya gelecek. Anı maçı 14 Kasım 2023 Salı günü saat 17.30’da Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.