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Mehmet Çavuş dizinden ameliyat oldu

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Mehmet Çavuş dizinden ameliyat oldu
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Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekibi Yenicami’nin başarılı oyuncusu Mehmet Çavuş bıçak altına yattı.
Geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlığı devam eden Yenicami orta sahasının dinamosu Mehmet Çavuş ameliyat oldu. Mehmet Çavuş’un, Yakın Doğu Hastanesinde gerçekleştirilen sağ diz artroskopisi ameliyatı başarılı bir şekilde geçti. Mehmet Çavuş’u hastanede ilk ziyaret eden kişi ise Yenicami yöneticisi Salih Jardel oldu.
 
 
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