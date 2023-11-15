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Masterler İzcan anısına oynadılar

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Masterler İzcan anısına oynadılar
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Mağusa Spor Derneği ve Londra Türk Masterleri, Şampiyon Melekler Takımımız’danİzcanNurluöz anısına düzenlenen anı maçında karşılaştılar.
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında düzenlenen İzcanNurluöz Anı Maçı’nda duygusal anlar yaşandı. 6 Şubat Depremi’nde yaşamını yitiren Şampiyon Melek İzcanNurluöz’ün küçük kardeşi Mert Nurluöz de karşılaşmada yer aldı. Normal süresi 1 – 1 tamamlanan maçta kardeşi İzcan ile özdeşleşen 2 numaralı forma ile oyuna giren Mert, süre aldığı dakikalarda bir de penaltı vuruşu kullandı. Mağusa Türk Gücü altyapısında forma giyen Mert topu ağlarla buluştururken, Mağusa Spor Derneği maçı 2 – 1 kazandı.
 
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