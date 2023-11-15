Masterler İzcan anısına oynadılar

Mağusa Spor Derneği ve Londra Türk Masterleri, Şampiyon Melekler Takımımız’danİzcanNurluöz anısına düzenlenen anı maçında karşılaştılar.
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında düzenlenen İzcanNurluöz Anı Maçı’nda duygusal anlar yaşandı. 6 Şubat Depremi’nde yaşamını yitiren Şampiyon Melek İzcanNurluöz’ün küçük kardeşi Mert Nurluöz de karşılaşmada yer aldı. Normal süresi 1 – 1 tamamlanan maçta kardeşi İzcan ile özdeşleşen 2 numaralı forma ile oyuna giren Mert, süre aldığı dakikalarda bir de penaltı vuruşu kullandı. Mağusa Türk Gücü altyapısında forma giyen Mert topu ağlarla buluştururken, Mağusa Spor Derneği maçı 2 – 1 kazandı.
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