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Başkan Mannaş, futbolcularını sahada kutladı

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Başkan Mannaş, futbolcularını sahada kutladı
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Hamitköy, Birinci Ligin 8. Hafta maçında Yılmazköy’ü Esat Erdoğmuş Stadında 2 – 0 mağlup etmişti.
Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, maç sonunda galibiyetin mutluluğunu yaşadı. Evren Mannaş, 90 dakika sonunda sahaya girerek futbolcularını ve teknik heyeti sahada tek tek kutlayarak galibiyetin sevincini yaşadı.
Hamitköy, Yılmazköy’ü mağlup ederek 2023 – 2024 sezonunda evinde ilk galibiyetini alırken, ilk kez üst üste 2 galibiyet aldı.
 
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