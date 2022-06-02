Lefke’de Doğruyol, ‘devam’ dedi

Süper Lig’in batı bölgesindeki tek temsilcisi Lefke’de 14 Haziran’da yapılacak genel kurul için hazırlıklar devam ediyor. Lefke’de başkan Adnan Doğruyol yeniden aday olduğunu açıkladı.

Bir haftadır arkadaşları ile değerlendirme toplantıları yapan Doğruyol, Yönetimi ile birlikte yola devam kararı aldı.

Lefke Başkanı Adnan Doğruyol konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

BİR HAYALİMİZ VAR

Kulübümüzün uzun uğraşlar sonucu 1940 lı yıllardan beridir CMC maden şirketi tarafından kulübe verilen araziler devlet tarafından da 49 yıllığına kulübümüzün kullanımına verilmişti. Bu araziler üzerinde Lefke Avrupa Üniversitesi ile gerçekleştirilecek proje ile Lefke’nin çehresini değiştirip kulübünde ekonomik olarak düzlüğe çıkartıp misyonumuzu tamamlamak ve görevi yeni kuşaklara devretme niyeti ile aday oluyoruz.

Lefke Türk Spor Kulübü başkanlığına aday olan Doğruyol hayalimizdeki projeyi tamamlamak için Yönetim Kurulunu genişletip tüm camiayı kucaklayacaklarını belirtti.

ALTYAPIYA DAHA FAZLA ÖNEM

Transfer rakamlarının astronomik seviyede devam etmesi sebebiyle kulübün altyapısında var olan yetenekli çocukları yetiştirmek maksadı ile gerekli ekipleri kulübün bünyesine katıp A takıma çok sayıda futbolcunun çıkması sağlanacaktır.

TRANSFER KONUSU

A takım kadromuzun dar ama yetenekli oyunculardan oluştuğu tüm otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Kadromuzdaki futbolculara yoğun ilgi var olduğu da bir gerçektir. Ancak zannedilirse ki Lefke’nin futbolcularını isteyen kulüp kolay bir şekilde alıp gidecek bilsinler ki hayal görürler. Lefke’nin izin vermediği futbolcuyu hiçbir güç Lefke’den alamaz. Hele bizden izin almadan futbolcuyla görüşen kulüp başına bela alır!

