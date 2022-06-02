BTM 2’de olaylar ilk haftadan başladı

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
1) 29 Mayıs 2022 tarihinde 17392 maç numarasıyla oynanan Dipkarpaz TSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları incelenmiş, kulüplerin savunması alınmış olup müsabakada oluşan saha olayları neticesinde her iki kulübün 1’er maç sahasının kapatılmasına 52/4 maddesi uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Ekrem Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 SK)
3 Maç
|Erol Adem (Çayönü SK)
3 Maç
|Serdar Denktaş Dilim (Serhatköy SK)
1 Maç
|Murat Karip (SFC Boğaziçi SK)
1 Maç
|Ferdi Can Köse (Ergazi GSK)
1 Maç
|İzzet Şerifoğlu (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)
1 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Serhan Arcanlı (Çayönü SK)
1 Maç
|Tahir Bulak (Çayönü SK)
1 Maç
|Tuğkan Bertiz (Güvercinlik İYSK)
1 Maç
|Özal Yalçın (Tatlısu Seracılar SK)
2 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Mehmet Kanat (Pınarbaşı ÇSK)
|Nejdet Buğra Cevat (Pergama SD)