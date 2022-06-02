BTM 2’de olaylar ilk haftadan başladı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Ekrem Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

3 Maç Erol Adem (Çayönü SK)

3 Maç Serdar Denktaş Dilim (Serhatköy SK)

1 Maç Murat Karip (SFC Boğaziçi SK)

1 Maç Ferdi Can Köse (Ergazi GSK)

1 Maç İzzet Şerifoğlu (Yeşil Harnıp Kozanköy SK)

1 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Serhan Arcanlı (Çayönü SK)

1 Maç Tahir Bulak (Çayönü SK)

1 Maç Tuğkan Bertiz (Güvercinlik İYSK)

1 Maç Özal Yalçın (Tatlısu Seracılar SK)

2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mehmet Kanat (Pınarbaşı ÇSK) Nejdet Buğra Cevat (Pergama SD)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Niyazi Güvenir başkanlığında 28-29 Mayıs 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, ilk hafta yaşanan saha olayları nedeniyle Dipkarpaz ve Kaplıca Karadeniz 61 takımlarına 1’er maç saha kapatma cezası verdi.KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;1) 29 Mayıs 2022 tarihinde 17392 maç numarasıyla oynanan Dipkarpaz TSK – Kaplıca Karadeniz 61 SK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları incelenmiş, kulüplerin savunması alınmış olup müsabakada oluşan saha olayları neticesinde her iki kulübün 1’er maç sahasının kapatılmasına 52/4 maddesi uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.