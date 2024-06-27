Red7Oil U14 Futbol Ligi çeyrek final rövanş maçlarında rakiplerini mağlup eden Çetinkaya ile M. Değirmenlik yarı finalist oldular

Red7Oil U14 Futbol Ligi’nde Salı günü oynanan çeyrek final rövanş maçları sonucunda iki yarı finalist belli oldu.İlk karşılaşmada deplasmanda Mağusa Türk Gücü karşısında farklı galip gelen Çetinkaya, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan ikinci karşılaşmayı da 4-2 kazandı. Sari kırmızılıların gollerinin üçü İlhan Sergey’den, biri ise Erol Özçelik’ten geldi.Miracle Değirmenlik ise ilk karşılaşmada evinde berabere kaldığı Doğan Türk Birliği’ni Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda 3-2 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yeşil beyazlı takımın gollerinin ikisini Cemal Koççat, birini ise Halil Suiçmez kaydetti.Bu sonuçların ardından Çetinkaya ile Miracle Değirmenlik yarı finalde eşleşti.Diğer çeyrek final karşılaşmaları ise cuma günü saat 18.30’da oynanacak.Program şöyle:Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – VadiliAkova Eray Vudalı Stadı: Tremeşeli Holding Dumlupınar – Binatlı