Kulüpler 3. yabancıda kararlı

AKSA Süper Lig’deki kulüpler yerli transfer ücretlerinin artması dolayısıyla üçüncü yabancıyı istiyor.

Son günlerde yerli futbolcuların transfer rakamlarının fahiş rakamlara geldiğinden şikayetçi olan birçok Süper Lig ekibi üçüncü yabancı kararı için başta Aytaç Karavezirler başkanlığındaki Kulüpler Birliği olmak üzere temaslarını arttırdı. Kulüpler Birliği’nin görüşünü aldığı pek çok kulüp mevcut rakamlarla transfer yapmanın oldukça zorlaştığını ve bundan çıkış yolunun ancak 3. yabancı kararının çıkması ile olabileceği konusunda görüş birliğine vardı.

Birçok kulüp 4 yabancı oyuncu talebinde bulunurken ortak noktanın 3 ‘de oluşacağı öğrenildi.

