Geride İki Çocuk Bıraktı

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında Dikmen’de sakin 41 yaşındaki iki çocuk sahibi Çelik Altıner yaşamını yitirdi

Kuzey Çevre Yolu, can almaya devam ediyor… Kuzey Çevre Yolu’nda “sanayi çemberi” diye bilinen alanda korkunç bir trafik kazası meydana geldi ve 41 yaşındaki Çelik Altıner hayatını kaybetti. Aynı yerdeki diğer ölümlü kazalar gibi, bu kazada da çemberde sürücünün kontrolünden çıkan araç, ilerideki istinat duvarına çarptı.Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Dikmen’de sakin 41 yaşındaki Çelik Altıner hayatını kaybetti.Kaza saat 01.30’da meydana geldi.Çelik Altıner, yönetimindeki LK 659 plakalı aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sanayi çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Araç yoldan çıkıp önce gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına, sonra da refüj içerisindeki trafik levhasına çarptı. Kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç daha sonra beton duvara çarptı.Araç sürücüsü Çelik Altıner olay yerinde yaşamını yitirdi. Çelik Altıner'in evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.