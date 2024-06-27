KTFF’den Cemal Gündüz'e hizmetleri için teşekkür

KTFF’de uzun yıllardır Disiplin Kurulu Başkanvekili görevini ifa eden Cemal Gündüz, yargıç olarak atanmasından dolayı görevini zorunlu olarak iade etmesi nedeniyle kendisine KTFF’de teşekkür plaketi takdim edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda (KTFF) 10 yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Disiplin Kurulu Başkanvekili görevini ifa eden Cemal Gündüz, yargıç olarak atanmasından dolayı görevini zorunlu olarak iade etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bazı yönetim kurulu üyeleri ve birlikte görev yaptığı Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri ile son kez biraraya gelen Cemal Gündüz’e ülke futboluna ve federasyona vermiş olduğu emeklerden dolayı KTFF’de teşekkür plaketi takdim edildi.

KTFF Başkanı Sertoğlu, yaptığı açıklamada Gündüz’ün kendilerine yıllarca çok büyük katkı koyduğunu ifade ederek, hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti. Sertoğlu, Gündüz’ün yeni görevini de laikiyle yapacağından şüphesinin olmadığını kaydederek, yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

