Kaymaklı’da tecrübeliler satış listesinde

AKSA Süper Lig’den 1. Lig’e düşen K.Kaymaklı’da kadro yapılanması için çalışmalar tam gaz sürüyor. 1. Lig’de sezona şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Küçük Kaymaklı, elini çabuk tutarak kadro yapılanması için çalışmalarını hızlandırdı.

Küçük Kaymaklı’da dün yapılan görüşmelerde Tuğrul’un kendi isteğiyle transfer listesine konulmasının ardından kaleci Raif ve Mehmet-Bahadır Göçben kardeşler de transfer listesine konuldu.

