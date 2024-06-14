KTFF Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak

29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleri ile Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcileri katılabilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanıyor. KTFF'den yapılan açıklamada toplantının KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle;

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri ile 29 Haziran 2024 Cumartesi günü, saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’na, KTFF’ye bağlı AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig kulüpleri ile Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nin temsilcisinin katılmaları ve temsilci olarak katılacak olanların yetki belgelerini Genel Kurul Divan Başkanlığı’na sunmaları önemle rica edilir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Açılışı

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Divan Kurulu Oluşumu

Faaliyet Raporunun Genel Kurul Onayına Sunulması

Mali Raporun Genel Kurul Onayına Sunulması

Kulüpler tarafından sunulan 01/2024 sayı numaralı talebin görüşülmesi

Dilek ve Temenniler

Kapanış

