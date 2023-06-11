Köseoğlu’ndan kulüp başkanlarına önemli uyarı

Futbol Kulüpler Birliği eski başkanlarından Köseoğlu, kulüp başkanlarına hırslarına yenik düşmeme uyarısında bulunarak “Hırslarınıza yenik düşmeyin. Tamiri zor hasarlara sebep olmayın” diye uyardı

Futbol Kulüpler Birliği eski başkanlarından Kemal Köseoğlu, transfer piyasasında ortaya çıkan yüksek meblağlar karşısında açıklamalar yaparak, uyarılarda bulundu. Köseoğlu, kulüp başkanlarına hırslarına yenik düşmeme uyarısında bulunarak “Hırslarınıza yenik düşmeyin. Tamiri zor hasarlara sebep olmayın” diye uyardı.

Kemal Köseoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Geçmişte de kulüplerde renk aşkı, arma aşkı olmadan bazıları iyi niyetinden bazıları da reklam, ego veya siyasi beklenti aşkıyla başkanlar geldi geçti. Birkaç sezon maddi güçlerini kullanıp söz konusu kulüpleri hayal dünyasına ve sonu belirsiz maceralara sürüklediler. Bazıları geçici başarılar da elde ettiler. Fakat sonrası genelde ayni oldu. İstisnalar hariç bu lale devirlerinden sonra kulüplerde kaos ve hayal kırıklığı yaşandı. Toparlanmaları zaman aldı. Camialar, kulüpler ve başkanlar lütfen adımlarınıza dikkat edin. Hırslarınıza yenik düşmeyin. Tamiri zor hasarlara sebep olmayın. Sonuçta kendi içimizde, sadece kendimizin bilip ilgilendiği birçok maçta 50 taraftarın izlediği futbol maçı oynamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Şu an en iyi yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız gençlerimizi çağımızın en büyük tehlikesi bağımlılığın her türlüsünden uzak tutmaktır. Benim param var harcamak istiyorum diyenler. Paranızı önce tesis ve altyapılara harcayın. Kalıcı bir şeyler bırakınız. Emin olun taraflı tarafsız herkes takdir edecektir.”



