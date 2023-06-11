Kadın basketbolu konuşulacak

KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği organizasyonunda ‘Kuzey Kıbrıs’ta Kadının Basketbolda Yeri’ isimli söyleşi yarın gerçekleştiriliyor.

Saat 19.00’da Lefkoşa Rüstem Kitabevi Sergi Alanı’nda gerçekleştirilecek söyleşide Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe Takımı Kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen, KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, KKTC Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Burçin Aliusta ve Fenerbahçe Kadın Takımı Kurucusu ve Kaptanı Dr. Ayten Salih Berkalp konuşmacı olarak yer alacak.

ETKİNLİKTE DEMİRMEN’İN KİTAP TANITIMI DA YER ALACAK

Söyleşinin ardından saat 20.00’de ise Birsel Vardarlı Demirmen, “Kaptan” isimli kitabının tanıtımını yapacak ardından da imza etkinliğine geçilecek.

Demirmen önceki akşam oynanan ve Koopspor ile Rauf Denktaş Üniversitesi takımlarını karşı karşıya getiren Islander Cup’ın hava atışını da gerçekleştirmişti.

