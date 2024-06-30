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Koral Bozkurt’tan geri dönüş sinyali

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Koral Bozkurt’tan geri dönüş sinyali
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Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde Mehmet Akkent’in başkanlıktan istifası sonrasında başlayan sıkıntılı süreç, eski başkan Koral Bozkurt’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son buldu. Geri dönüş sinyalini veren ve dün gece de bazı yöneticiler ve futbolcularla bir araya gelen Koral Bozkurt’un, 2 Temmuz’da yapılacak genel kurulda başkan adayı olması bekleniyor. Koral Bozkurt paylaşımında “Herkes bizi düştü zannederken, şaha kalkmasını biliriz. Yaşasın Türk Gücü, var olsun Mağusa gençliği.” ifadelerini kullandı.
 
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