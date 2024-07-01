İspanya dört dörtlük

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda İspanya, Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İspanya şampiyonada oynadığı 4. maçını da kazandı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaştı. Köln Stadyumu’nda oynanan maçı Fransız hakem François Letexier yönetti.

İspanya, Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. İspanya’ya galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Rodri, 51’inci dakikada Fabian Ruiz, 75’inci dakikada Nico Williams ve 83’üncü dakikada Dani Olmo kaydetti. Gürcistan’ın tek golünü ise 18’inci dakikada Robin Le Normand kendi kalesine attı.

İspanya, çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi Almanya ile karşılaşacak.



