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K.Kaymaklı'da Başkan yeniden Münür Özler

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K.Kaymaklı'da Başkan yeniden Münür Özler
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Lefkoşa'nın köklü kulübü Küçük Kaymaklı Kulübü'nde bu akşam yapılan genel kurulda tek başkan adayı olan Münür Özler'in oybirliği ile başkanlık görevine devam etmesi üyeler tarafından onaylandı.
Divan başkanlığını Ahmet Ulubay, divan üyeliklerini ise Ata Tahiroğlu ve Ali Ferdal’ın yaptığı genel kurulda Faaliyet ve Mali raporlar da görüşülüp oy birliği ile ibra edildi.
Birinci Lig'de mücadele edecek olan Forest'in layık olduğu yere dönmesi adına geniş tabanlı destek projeleri üyeler tarafından alkışlandı.
Küçük Kaymaklı’nın yeni yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu: Münür Özler (Başkan), Mert Atakan, Kemal Kavaz, İbrahim Mısırlıoğlu, Tuğberk Kaya, Ali Duvarcı, Mehmet Deliceırmak, Kemal Çakır, Mehmet Miralay, Mustafa Çakır, Hakkı Efe, Hale Kırman, Özdemir Özerem, Bertuğ Topal, Hüseyin Aytaç, Erol Kanlıada, Sami Osmanlı ve Ali Zeybekoğlu.

Özler: Hak ettiğimiz yere ulaşacağız
Yeniden başkanlığa seçilen Münür Özler, yaptığı açıklamada Küçük Kaymaklı’yı hak ettiği yere taşımak adına çok çalışacaklarını ifade ederek Ruso Ruhuyla, camiayı yeniden kenetleyerek şampiyonluğa taşıyacaklarını belirtti.
Özler, camianın eski yıllardaki gibi yeniden birlik olarak Küçük Kaymaklı’yı çok iyi yerlere taşıyacağına olan inancını da dile getirerek yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi.
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