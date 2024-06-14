Levent finalde

Extend Kadınlar Ligi’nde İlk finalist Levent oldu. Girne’de oynanan maçta Levent deplasmanda Akdeniz Spor Birliği’ni 87-45 yenerek seriyi 2-0 yaparak finale yükseldi.

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Yarı finalin diğer maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Caesar Larnaka Gençler Birliğini 68-33 mağlup ederek seriyi 1-1 yaptı. İki takım üçüncü maçı bugün saat18.00’de karşılaşacaklar ve kazanan takım finale çıkacak.

