Kaymaklı’da Bahadır ve Gökhan ayrılıyor

Aksa 1. Lige düşen K.Kaymaklı’da defansın tecrübeli isimleri Bahadır Göçben ve Gökhan Özer takımdan ayrılma kararı aldılar

Play-out maçları sonunda Aksa Birinci Lige düşen Küçük Kaymaklı’da yönetimde başlayan ayrılıklar, futbolcularda da yaşanmaya başladı.

Küçük Kaymaklı takımının başarılı savunmacısı Bahadır Göçben, sezonun tamamlanması ile birlikte Küçük Kaymaklı’dan ayrılma kararı aldı. Yeni sezonda futbolculuk yaşantısına başka bir forma ile devam etmek isteyen başarılı savunmacı gelen teklifleri değerlendirecek.

GÖKHAN ÖZER DE AYRILIYOR

Öte yandan Küçük Kaymaklı’nın deneyimli defans oyuncusu Gökhan Özer de, Küçük Kaymaklı’dan ayrılma kararı aldı. İkinci devrenin ilk bölümünde Küçük Kaymaklı yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldığı için takımda forma giymeyen Gökhan Özer, sezonun tamamlanmasını ardından kulübünden ayrılma kararı aldı. Kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek olan Gökhan Özer, yeni sezonda yeni bir takımda forma giymek istiyor.

