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Koopspor ligden çekildi

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Koopspor ligden çekildi
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Extend Erkekler Ligi’nde bu gece oynanması gereken Caesar Larnaka Gençler Birliği - Koopspor maçı Lefkoşa ekibinin ligden çekilmesi bedeniyle oynanmadı.
Koopspor Yönetim Kurulu bugün Basketbol Federasyonu’na yazı göndererek bu yı ligden çekildiğini açıkladı.
Koop maça gelmedi
İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanması gereken maça Koopspor çıkmadı.
Baş hakem Nusret Sırdar 15 dakikalık bekleme süresini işletti ve süre bitimi ile maçı bitirdi.
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