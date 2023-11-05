Kaymaklı, Mesarya’dan şen döndü

Küçük Kaymaklı, Mesarya deplasmanında Alp Gazi ve Tuğrul’un golleriyle sezonun ilk galibiyetini alırken, hem düşme hattından yukarı çıktı hem de başkan adayı Münür Özler’e hoş geldin hediyesi verdi

Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Ahmet Genç, Cem Öksüzoğulları

Mesarya: Ercan, Mustafa Yaşınses, Okan(Ahmet Can), Emrecan(Felipe), Mert, Abdullah, Çağlar(Eren), Yusuf, Lukman, Mehmetali(Salahi), Tacettin(Oğulcan),

Küçük Kaymaklı: Raif(Salih), Halil Turan, Gökhan Özer, Arda Kortay, Rifat, Mehmet Kaygısız(Felix), Alpay, Derviş, Alp(Tuğrul), Bahadır, Billy(Mehmet),

Goller: 90.Dk Juan Felipe (Mesarya)- 15.Dk Alp, 85.Dk Tuğrul (K.Kaymaklı)



Süper Ligin 7. Hafta maçında Mesarya, Küçük Kaymaklı’yı Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti. Maça etkili başlayan iki takım da karşılıklı ataklar geliştirirken, golü bulan taraf, Küçük Kaymaklı oldu. 15’te Alp Gazi takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk devre de bu skorla sona erdi.

İkinci devreye eşitlik için baskılı başlayan Mesarya karşısında iyi direnirken, Küçük Kaymaklı temponun fazla yükselmesine izin vermedi.

Mesarya son bölümde savunmadan Yusuf’u da ileri gönderdi. 85’te kısa düşen Mesarya topunda gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında Tuğrul takımını rahatlatan golü attı. 0 – 2

Son anlarda Mesarya’dan Felipe’nin golü skoru belirledi. 1 – 2

Bu sonuçla K.Kaymaklı takımı ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken, Mesarya 9 puanda kaldı.



Paşaköy Hasan Onalt StadıHüseyin Eyyüpler, Ahmet Genç, Cem ÖksüzoğullarıErcan, Mustafa Yaşınses, Okan(Ahmet Can), Emrecan(Felipe), Mert, Abdullah, Çağlar(Eren), Yusuf, Lukman, Mehmetali(Salahi), Tacettin(Oğulcan),Raif(Salih), Halil Turan, Gökhan Özer, Arda Kortay, Rifat, Mehmet Kaygısız(Felix), Alpay, Derviş, Alp(Tuğrul), Bahadır, Billy(Mehmet),90.Dk Juan Felipe (Mesarya)- 15.Dk Alp, 85.Dk Tuğrul (K.Kaymaklı)Süper Ligin 7. Hafta maçında Mesarya, Küçük Kaymaklı’yı Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti. Maça etkili başlayan iki takım da karşılıklı ataklar geliştirirken, golü bulan taraf, Küçük Kaymaklı oldu. 15’te Alp Gazi takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk devre de bu skorla sona erdi.İkinci devreye eşitlik için baskılı başlayan Mesarya karşısında iyi direnirken, Küçük Kaymaklı temponun fazla yükselmesine izin vermedi.Mesarya son bölümde savunmadan Yusuf’u da ileri gönderdi. 85’te kısa düşen Mesarya topunda gelişen Küçük Kaymaklı kontra atağında Tuğrul takımını rahatlatan golü attı. 0 – 2Son anlarda Mesarya’dan Felipe’nin golü skoru belirledi. 1 – 2Bu sonuçla K.Kaymaklı takımı ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 4 yaparken, Mesarya 9 puanda kaldı.