Yeniboğaziçi puanla tanıştı

Aksa Süper Ligin 7. Haftasına puansız olarak ligin dibinde giren Yeniboğaziçi konuk ettiği Çetinkaya karşısında geriye düşmesine karşın ikinci devrede oyuna ağırlığını koyarak bulduğu golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak bu sezon ki ilk puanını aldı

Stat: Yeniboğaziçi Stadı

Hakemler: Ali Özer, Serkan Ekşici, Halil Erdem Canaloğlu

Yeniboğaziçi: Remzi, Berkem, Ali, Burçin(Mehmet Göçben), Mevlüt, Tufan, Zübeyir, Ahmet Kuşaf(Eray), Ousmane, Ramadan(Olgun), Turgut.

Çetinkaya: Kemal, Burak, Agit, Hamit, Recep, Cemal(Ömer), Behiç(Tunahan), Muammer, Yasin(Çağdaş), Osita(Aşkın), Ernest.

Goller: Dk. 57 Turgut (Y.Boğaziçi), Dk. 36 Burak (Çetinkaya)



İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 7. Haftasında puansız Yeniboğaziçi ile çıkışa geçen Çetinkaya arasındaki zorlu mücadelede her iki yarıda atılan gollerle karşılaşma 1 – 1 tamamlandı.

Dk.12 Çetinkaya'nın sağ kanattan gelişen atağında topla Y.Boğaziçi ceza sahasına girerek ortaya kestiği topa Muammer dokunarak ağlarla buluşturdu ancak yan hakemin ofsayt bayrağı ile hakem golü vermedi.

Dk. 20 Çetinkaya'nın kullandığı korner atışında yerden gelen topa gelişine vuran Yasin'in şutunu kaleci Remzi son anda kornere tokatladı.

Dk. 25 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Turgut karşısındaki rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı ortada iyi yükselen Ousmane'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 36 Çetinkaya'nın kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Yasin'in orta şut karışımı vuruşunda son olarak 6 pas çizgisi üzerinde Burak topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 0-1

İlk devre Çetinkaya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Dk. 46 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunda top yan direği yalayarak auta gitti.

Dk. 57 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşta kale içine yapılan ortada Turgut'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

Dk. 68 Yeniboğaziçi atağında Ramadan'ın pasıyla 18 çizgisi üzerinde topla buluşan Ousmane'nin şutunda top yandan auta gitti.

Dk.74 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında solda topla Ousmane hızla ceza ceza sahasına girerek önünü boşaltarak şutunda top kalecinin ayağının müdahalesiyle kornere gitti.

Dk.76 Yine hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Ousmane'nin pasıyla Çetinkaya ceza sahası içinde topla buluşan Ramadan'ın şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 90 Yeniboğaziçi atağında soldan Çetinkaya ceza sahasına giren Turgut, arka direkte boşta olan Ousmane’yi gördü. Ancak Ousmane’nin bekletmeden vuruşunda top üstten auta gitti.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince karşılaşma 1 – 1’lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Yeniboğaziçi 7.haftada ilk puanını hanesine yazdırdı.

