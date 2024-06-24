Kasım Tağman, Gönyeli’yle anlaştı

Berk AKDORA
Futbolumuzun en önemli golcülerinden, Kasım Tağman’ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Değirmenlik ile yollarını ayırmasından sonra birçok takımdan transfer teklifleri alan Kasım Tağman, Gönyeli ile prensipte anlaştı. Süper Ligin yeni ekibi Gönyeli, Kasım Tağman transferini gerçekleştirerek hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.