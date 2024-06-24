Kasım Tağman, Gönyeli’yle anlaştı

Berk AKDORA

Futbolumuzun en önemli golcülerinden, Kasım Tağman’ın yeni takımı büyük oranda belli oldu. Değirmenlik ile yollarını ayırmasından sonra birçok takımdan transfer teklifleri alan Kasım Tağman, Gönyeli ile prensipte anlaştı. Süper Ligin yeni ekibi Gönyeli, Kasım Tağman transferini gerçekleştirerek hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

