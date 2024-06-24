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U 16 Kadınlarda Levent galip

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U 16 Kadınlarda Levent galip
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Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde klasman maçında oynanan derbiyi Levent kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent, Levent Gelişim karşısında 80-41 galip geldi.
Bu sonuçla Levent 5. galibiyetini alırken, Levent Gelişim ilk yenilgisini aldı.
LEVENT  U 14 HÜKMEN GALİP
Öte yandan Kılıf &  Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Levent hükmen galip geldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanması gereken maça Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı sahaya 7 kişi çıkınca maç oynanmadı ve Levent 20-0 hükmen galip geldi.
 
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