U 16 Kadınlarda Levent galip

Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde klasman maçında oynanan derbiyi Levent kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Levent, Levent Gelişim karşısında 80-41 galip geldi.
Bu sonuçla Levent 5. galibiyetini alırken, Levent Gelişim ilk yenilgisini aldı.
LEVENT U 14 HÜKMEN GALİP
Öte yandan Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Levent hükmen galip geldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanması gereken maça Caesar Larnaka Gençler Birliği takımı sahaya 7 kişi çıkınca maç oynanmadı ve Levent 20-0 hükmen galip geldi.
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