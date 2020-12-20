Kartal’a 12 dakika yetti

Beşiktaş, zirve mücadelesi yaptığı Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu 13. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

Siyah beyazlılar, 12 dakikada attığı 4 golle rakibini evine eli boş gönderdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 59. dakikada (Penaltıdan) ve 71. dakikalarda Aboubakar, 63. dakikada N'Koudou ve 69. dakikada Vida'dan geldi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla ligde 8. golünü attı.

Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olan Beşiktaş, Erzurumspor galibiyetiyle puanını 22 yaptı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor ise Denizlispor'u konuk edecek.



