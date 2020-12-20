Denizlispor lider Alanyaspor'u yıktı

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen Denizlispor bu sezon evinde ilk kez galip geldi

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 9. dakikada Rodallega attı.

Denizlispor'da RadoslawMurawski 71. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon evinde ilk kez kazanan son sıradaki Denizlispor puanını 9'a yükseltti. Geçen hafta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden lider Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

