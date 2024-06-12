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Kartal, sezonu borçsuz kapattı

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Yenicami’de genel kurul gerçekleştirildi

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Kartal, sezonu borçsuz kapattı
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Yusuf Karayusufoğlu
Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK) olağan yıllık genel kurulu geçtiğimiz Salı akşamı (11.06.2024) kulüp lokalinde gerçekleştirildi.
Saat 18:30’da gerekli çoğunluğun oluşmaması nedeniyle, genel kurulun başlama saati Divan Heyeti başkanı Ödül Muhtaroğlu tarafından saat 19:00’a ertelendi. Başkanlık seçiminin olmadığı genel kurulda, başkan Ahmet Gençosman, 2023-2024 sezonu yıllık raporu ve mali raporu okudu ve her iki rapor da oy birliğiyle aklandı. 8.715.000.00 T.L olan bütçe büyüklüğünde kulübün borcu ve alacağı olmadığı onaylandı.
Genel kuruldan sonra kısa bir açıklama yapan başkan Ahmet Gençosman, yeni sezon için hazırlıklara yakında başlayacaklarını belirtti.
 
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