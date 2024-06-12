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Levent final kapısını araladı

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Levent final kapısını araladı
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Extend Kadınlar Ligi Play- Off ilk maçında Levent rakibi Akdeniz Spor Birliği’ni 94-31 yenerek seride 1-0 öne geçti. İki maç kazanım esasına göre oynanan ilk maçta baştan sona üstün oynayan Levent takımı Akdeniz Spor Birliği’ni 94-31 yendi. İki takım serinin ikinci maçını 14 Haziran Cuma günü Girne’de oynayacak.
Levent bu maçı da kazanırsa finale çıkacak. Akdeniz Spor Birliği’nin kazanması halinde üçüncü maçı 15 Haziran Cumartesi oynayacaklar.
 
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