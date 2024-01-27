Karşıyaka sonradan açıldı

Süper Lig’de zor günler yaşayan Türk Ocağı ile rahat konumdaki M. Karşıyaka arasında oynanan maçta Karşıyaka geriye düştüğü Türk Ocağı’nı 2 – 1 mağlup ederek ikinci, devreye iyi başlarken, Türk Ocağı zor günler yaşamaya devam etti

Stadyum: Karşıyaka Şengül Törehan Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, İbrahim Katmer, Abdülkadir Karadağ

Karşıyaka: Erdoğan Nay, Burak Koçar (58.Dk Aksel), Azat, Sena, Diatta (90.Dk Furkan), Ahmet Hatay, Mustafa Süzgen (73.Dk Behiç), Billy, Toykan (58.Dk Sertan), İlker Tek, Mehmet Göktaş (58.Dk Ahmet Kara)

TOL: Batuhan, Ertaç, Can (72.Dk Emre), Sillah, Ahmet, Yunus (46.Dk Bedirhan), Hikmet, Doku, Mahmut Fansa, Mustafa Ercan, Tuğberk

Goller: 53.Dk Billy, 85.Dk Diatta (Karşıyaka)- 50.Dk Hikmet (TOL)



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde ikinci devrenin ilk haftası olan 16. hafta maçında Karşıyaka, Türk Ocağı’nı konuk etti.

Şengül Törehan Stadı’nda oynanan ve Osman Özpaşa’nın yönettiği maça Karşıyaka, Türk Ocağı karşısında oldukça etkili başlarken, birçok gol pozisyonu üretti. Ancak ilk kez Süper Ligde maça çıkan kaleci Batuhan Yaşar’ı aşamadı. Devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye daha dirençli çıkan Türk Ocağı’nın Mahmut ile bulduğu gol geçerli sayılmazken, konuk ekip 50’de savunmadan dönen şutunu tamamlayan golcüsü Hikmet Çelikel’in golüyle öne geçti. 0 – 1 Karşıyaka, bu gole 3 dakika sonra yeni transferi Billy ile cevap verdi. 1 – 1

Karşıyaka, 58’de teknik direktör Caner Oshan’ın yaptığı 3 değişiklikle oyunda ağırlığını hissettirmeye çalışırken, iyi direnen Türk Ocağı karşısında Diatta ile 2 – 1 öne geçip maçı kazanmayı başardı.

