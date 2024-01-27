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UBP Parti Meclisi, hükümet icraatlarını değerlendirdi

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UBP Parti Meclisi, hükümet icraatlarını değerlendirdi
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak, hükümet icraatlarını değerlendirdi.
Lefkoşa Sarayönü’ndeki genel merkezde yer alan toplantı saat 14.30 sıralarında başladı.
Toplantı öncesi basına açıklama yapan Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, hükümetin icraatlarıyla ilgili Parti Meclisi ile istişarede bulunacaklarını söyledi.
Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan 2024 bütçesinin Şubat ayında yürürlüğe gireceğine işaret eden Üstel, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında hem parti grubunu hem de parti meclisini bilgilendirerek yola devam edeceklerini belirtti.
Yaklaşık 3  saat süren UBP Parti Meclisi toplantısında, bakanlar tek tek söz alarak yürütmekte oldukları projelerle ilgili üyelere bilgi verdi.
 
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