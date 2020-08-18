Karadeniz attıkça coşuyor

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.Haftada 2. Grupta İskele Cumhuriyet Stadında oynanan maçta lider Karadeniz 61, deplasmanda Ardahan’ı 7-2 mağlup etti.

Cemal Sarı’nın yönettiği maç Karadeniz 61’in üstünlüğünde geçerken, maçın yıldızı Anıl Sarımustafaoğlu oldu.

Karadeniz 61’in golleri, Ogün 2, Anıl, Mehmet Turgut, Koray, Engin ve Eray’dan gelirken, Ardahan’ın gollerini Arkın ve Turan attı.

