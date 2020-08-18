banner411
banner69
Salih ile Esin, 'devam' dedi
Salih ile Esin, 'devam' dedi
76 0
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
22 0
 
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
33 0
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
33 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
31 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
banner460

Karadeniz attıkça coşuyor

banner476

Karadeniz attıkça coşuyor
Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5.Haftada 2. Grupta İskele Cumhuriyet Stadında oynanan maçta lider Karadeniz 61, deplasmanda Ardahan’ı 7-2 mağlup etti.
Cemal Sarı’nın yönettiği maç Karadeniz 61’in üstünlüğünde geçerken, maçın yıldızı Anıl Sarımustafaoğlu oldu.
Karadeniz 61’in golleri, Ogün 2, Anıl, Mehmet Turgut, Koray, Engin ve Eray’dan gelirken, Ardahan’ın gollerini Arkın ve Turan attı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.