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Haspolat’ı başkan uçurdu

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Haspolat’ı başkan uçurdu
İsa TABAK
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 5. haftada 5. Grupta Göçmenköy Stadında oynanan maçta lider Haspolat, Demirhan’ı 2 -1 mağlup etti.
Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği maç çekişme içerisinde geçerken, lider Haspolat’ı galibiyete taşıyan gol başkan Necati Yıldırım’dan geldi. Haspolat’ın diğer golünü ise golcüsü Hüseyin Melhem kaydetti. Demirhan’ın tek golü ise Mustafa Yorgancı attı.
 
 
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