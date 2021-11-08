İsmail Balıkçıoğlu futboldan kopmuyor

Necati KÜLAHLILAR

İsmail Arap olarak bilinen bir dönemin en önemli golcülerinden İsmail Balıkçıoğlu’nun futbol aşkı sürüyor.

Yıllarca Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı ve Milli Takımda başarıyla forma giyen İsmail Balıkçıoğlu (Arap) futbol oynadıktan sonra antrenörlük hayatında birçok kişiyi futbolumuza kazandırdı.Son yıllarda Karaoğlanoğlu alt yapısında görev yapan ve çocuklara futbolu sevdiren İsmail Arap, antrenörlük kariyerini sonlandırmasına rağmen sahalardan kopmuyor.

Futbol aşkı ile dolu olan eski forvet İsmail Arap, son olarak Merit Alsancak Yeşilova ile Hamitköy arasında oynanan maçı izlerken, özellikle forvet oyuncularının yeteneklerinin kısıtlı olduğunu ve son vuruşlarda yeterli olmadıklarını belirtti.



