Candy, Ocak’ı uçurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 8. haftada oynanan Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçına Candy damga vurdu.
Türk Ocağı güçlü rakibi Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atıp, kritik bir galibiyete imza attı.
Galibiyetin mimarı ise Türk Ocağı’nın yabancı futbolcusu Candy oldu. Candy 2 golün yanı sıra Remzi’ye de asist yapıp, 3 golde de pay sahibi oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.