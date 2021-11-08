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Candy, Ocak’ı uçurdu

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Candy, Ocak’ı uçurdu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 8. haftada oynanan Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçına Candy damga vurdu.
Türk Ocağı güçlü rakibi Mağusa Türk Gücü karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atıp, kritik bir galibiyete imza attı.
Galibiyetin mimarı ise Türk Ocağı’nın yabancı futbolcusu Candy oldu. Candy 2 golün yanı sıra Remzi’ye de asist yapıp, 3 golde de pay sahibi oldu.
 
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