İskele’de minikler halı saha turnuvası devam ediyor

52. Geleneksel İskele Festivali’nin finali ile birlikte son bulacak Ahmet Çırakoğlu anısına Minikler halı saha turnuvası dün (1 Temmuz) akşam da çekişmeli maçlara sahne oldu. 7 Temmuz’da şampiyonun belirleneceği turnuvada dün akşam A grubundaki takımlar karşı karşıya geldi. Larnaka Gençler Birliği SK -MTG (yeşil) ve 1461 iskele Trabzon SK (bordo)-Tremeşeli H. Dumlupınar SK ile mücadele etti.

1461 İSKELE TRABZON (BORDO) İLE MTG (YEŞİL) ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI

29 Haziran’da İskele Belediyesi Spor Tesislerinde başlayan Ahmet Çırakoğlu minikler halı saha turnuvası, 3. gününde de önemli karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Dün (1 Temmuz) A Grubundaki ilk karşılaşma Larnaka Gençler Birliği SK -MTG (yeşil) arasında yaşandı. MTG (yeşil) rakibini farklı yendi. Maç, 10-0 MTG’nin galibiyetiyle sonuçlandı. Turnuvada başarılı bir performans sergileyen MTG (yeşil) adını yarı finale yazdırdı.

A Grubundaki ikinci karşılaşma ise 1461 iskele Trabzon SK (bordo)-Tremeşeli H. Dumlupınar SK arasında oldu. 1461 iskele Trabzon SK rakibini 4-0 mağlup ederek, turnuvadaki yenilmezliğini sürdürdü, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

A grubunda hangi takımın lider olacağı ise 1461 iskele Trabzon SK (bordo)- MTG (yeşil) arasında 3 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.



