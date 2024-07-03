Türkiye çeyrek finalde

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı Merih Demiral'in golleriyle 2-1 yenen A Milli Futbol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya ile Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda kozlarını paylaştı.

Tarihi golle öne geçtik

Maça fırtına gibi başlayan Ay-yıldızlı ekibimiz, 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.

Merih'in Avusturya karşısında 1. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonaları tarihimizdeki en erken golümüz olarak kayıtlara geçti.

İlk yarı A Milli Takımımızın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada bir kez daha çıkan Merih, Arda'nın kullandığı köşe atışına iyi yükseldi ve kafa golüyle skoru 2-0 yaptı.

Rakip Avusturya, 66. dakikada Michael Gregoritsch ile farkı 1'e indirdi: 1-2

Kalan sürede Mert Günok, kurtarışlarıyla Avusturya'ya geçit vermedi. Sahadan 2-1 galip ayrılan A Milli Futbol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırdı.

D Grubu'ndan lider çıkarak rakibimiz olan Avusturya ise turnuvaya veda etti.

Bizim Çocuklar, Hollanda ile 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.