İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor

İskele’nin yitirdiği önemli değerler anısına her yıl İskele Festivali bünyesinde düzenlenen Minikler Halı Saha Turnuvası bu yıl İskele Belediyesi Eski Meclis Üyesi, eski futbolcu merhum Ahmet Çırakoğlu anısına gerçekleşiyor. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 7 Temmuz’a kadar sürecek turnuvada, Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK(2 takım), MTG(2 takım), Dumlupınar SK, Mehmetçik SK, Miracle Değirmenlik SK olmak üzere toplam 8 takımdan 2012 yılı ve üzeri doğumlu futbolcu çocuklar ter dökecek.

BAŞLAMA VURUŞU TORUNLARINDAN

Bu yıl İskele’nin sevilen isimlerinden merhum Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası A grubundan Gençler Birliği Spor SK ile 1461 İskele Trabzon SK (bordo) arasındaki mücadeleyle başladı. Açılış vuruşunu merhum Ahmet Çırakoğlu’nun torunları Kuzey ve Rüzgar İnce kardeşlerin yaptığı turnuvanın ilk gününde 2 karşılaşma oynandı. İlk mücadele A grubundan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü ile 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü arasında yaşandı. 10 golle tamamlanan karşılaşmada yüzü gülen taraf 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü oldu. Rakibi Larnaka Gençler Birliği SK’yı 10 golle mağlup eden 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü bu turnuvada iddiasını gösterdi.

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmalarını futbol severlerin yanı sıra merhum Çırakoğlu’nun ailesi ile İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Sefa Kurukafa da izledi.

İKİNCİ KARŞILAŞMANIN GALİBİ MTG

Anı turnuvasında ikinci karşılaşma iseMağusa Türk Gücü (Yeşil) ile Tremeşeli H. Dumlupınar SK arasında oynandı. Kıyasıya mücadelenin centilmence yaşandığı karşılaşma MTG’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maç 6-2 tamamlandı.

MİNİKLER HALI SAHA TURNUVASI

7 TEMMUZ’A KADAR DEVAM EDECEK

İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış karşılaşmalarını futbol severlerin yanı sıra merhum Çırakoğlu’nun ailesi ile İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Sefa Kurukafa da izledi. 7 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla son bulacak Ahmet Çırakoğlu Anı Turnuvası’nda bu akşam (30 Haziran)B grubundan takımlar mücadele edecek. İskele Belediyesi Spor Tesislerinde bu akşam oynanacak karşılaşmalarda MTG (Sarı) ile Mehmetçik Tür Çiftçiler Birliği ter dökecek. B grubunun ikinci karşılaşması ise saat 21.00’da başlayacak. 1461 İskele Trabzon SK (mavi) Miracle Değirmenlik SK’ya karşı mücadele verecek.

