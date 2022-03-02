İskele Trabzonspor’da Köksal’la yollar ayrıldı

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekibi SFC 1461 İskele Trabzon'da antrenör Lütfi Köksal ile yollar ayrıldı.
Son oynanan Yenierenköy maçında 6-2 mağlubiyet yaşayan SFC 1461 İskele Trabzon'da takımın teknik sorumlusu Lütfi Köksal ile yollar ayrıldı.
Bordo mavililerin yeni teknik adamı bugün belli olacak.
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