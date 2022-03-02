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Okullar Arası Kickboks Şampiyonası ISKA Avrupa Federasyonu web ve facebook sayfasında

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2022 Okullar Arası Kickboks Şampiyonası ISKA Avrupa Federasyonu web ve facebook sayfasında yer verildi

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Okullar Arası Kickboks Şampiyonası ISKA Avrupa Federasyonu web ve facebook sayfasında
KKTC Kickboks Federasyonu ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri faaliyet programında yer alan 2022 Okullar Arası Kickboks Şampiyonasına, KKTC Kickboks Federasyonunun üye olduğu ISKA Avrupa Federasyonunun resmi web ve Facebook sayfasında yer verildi.
ISKA Avrupa Federasyonunun resmi web ve Facebook sayfasında yer alan haberde, “Bu hafta “ISKA Avrupa Federasyonunun 9 ülkede 12 Uluslar Arası, Ulusal ve Bölgesel faaliyeti yer aldı” dendi.
 
 
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