İskele'de miniklerde finalin adı: 1461 İskele Trabzonspor (Mavi)- MTG

52. Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl merhum Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvasında dün ( 5 Temmuz) akşam yarı final heyecanı yaşandı. 7 Temmuz’da şampiyonun belirleneceği turnuvada A grubunun lideri MTG (sarı) – B Grubunun ikincisi MTG Yeşil ile B Grubunun lideri 1461 İskele Trabzon SK (bordo) ise A grubunun ikincisi 1461 İskele Trabzon SK (mavi) ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar sonucu 1461 iskele Trabzon SK (mavi) ile MTG (sarı) finale yükselen takımlar oldu. Turnuva yarın (7 Temmuz) oynanacak karşılaşmalarda turnuvanın şampiyonu ile turnuvanın ikincisi ve üçüncüsü belli olacak.

MİNİKLER HALI SAHA TURNUVASI YARIN SON BULACAK

Ahmet Çırakoğlu anısına düzenlenen minikler halı saha turnuvası, centilmence mücadele eden çocukların karşılaşmalarına sahne oldu. İskele Belediyesi Spor Tesislerinde gerçekleşen ve 7 Temmuz’da son bulacak turnuvada çocukları İskele Belediyesi Meclis Üyeleri ve merhum Ahmet Çırakoğlu’nun ailesi ile futbol severler de yalnız bırakmadı.

1461 İSKELE TRABZON SK(MAVİ) İLE MTG (SARI) FİNAL OYNAYACAK

52. Geleneksel İskele Festivali’nde ilk top vuruşunun 29 Haziran’da yapıldığı Ahmet Çırakoğlu minikler halı saha turnuvasında sona gelindi. Larnaka Gençler Birliği SK, 1461 İskele Trabzon SK(2 takım), MTG(2 takım), Dumlupınar SK, Mehmetçik SK, Miracle Değirmenlik SK olmak üzere toplam 8 takımdan 2012 yılı ve üzeri doğumlu futbolcu çocukların ter döktüğü turnuvada yarı finale İskele Trabzon SK ile MTG’nin her iki takımları çıkmayı başardı. Dün akşam oynanan karşılaşmalarda B Grubunun lideri 1461 İskele Trabzon SK (bordo) A grubunun ikincisi 1461 İskele Trabzon SK (mavi)’ye 2-1 mağlup oldu.

Yarı finalin ikinci karşılaşması ise A grubunun lideri MTG (sarı) – B Grubunun ikincisi MTG (Yeşil) arasında yaşandı. Maç penaltılarla öne geçen MTG (sarı)’nin 7-6’lık üstünlüğü ile sona erdi.

FİNAL HEYECANI 7 TEMMUZ’DA YAŞANACAK

52. Geleneksel İskele Festivali’nin 7 Temmuz’daki finali ile birlikte son bulacak Ahmet Çırakoğlu anısına Minikler halı saha turnuvasında final karşılaşmaları 1461 iskele Trabzon SK (mavi) ile MTG (sarı) arasında yaşanacak. Şampiyonun ilan edileceği turnuvada 3. Takım da yarın akşam saat 21.00’da oynanacak maçla belli olacak.

3.’lük maçında saat 20.00’da 1461 İskele TrabzonsporSK(bordo) ile MTG (yeşil) karşı karşılaya gelecek.



